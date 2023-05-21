"هدف" يطلق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالشراكة مع جامعة الملك سعود

ويعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين، الأول من نوعه في المملكة، فيما يتعلق بالإرشاد المهني؛ حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي والمهني، والمساهمة في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافةَ إلى تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال.