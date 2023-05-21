"متحد" في المؤتمر الدولي الأول للإعاشة.. مبادرات واتفاقيات لتجويد صناعة الضيافة

اختتمت في مكة المكرمة أعمال المؤتمر السعودي الدولي الأول للإعاشة المقام بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليّات، وقد شارك في المؤتمر المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" للتعريف بمبادراته في مجال الإعاشة وكذلك الجهود المميزة من منشآت خدمة حجاج الداخل في صناعة الضيافة.
وصرّح رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني بأن أهمية الحضور في مؤتمر الإعاشة الدولي تكمن في كونه متخصصًا في الإعاشة وهي أحد الأركان الأساسية التي تقدم في الحج وركن أصيل وأساس في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.
وأضاف الدكتور الجهني أن منشآت خدمة حجاج الداخل تتعاقد مع متعهدين لتقديم خدمات الإعاشة، وهي جهات متخصصة في تقديم الإعاشة مما يُسهم في صناعة الضيافة بجودة وإتقان لرضا وسعادة ضيف الرحمن.
يُذكر أن المؤتمر السعودي الدولي الأول للإعاشة أُقيم برعاية كريمة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وقد دشن وكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي، بحضور عددٍ من المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المشاركة.