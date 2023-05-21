"متحد" في المؤتمر الدولي الأول للإعاشة.. مبادرات واتفاقيات لتجويد صناعة الضيافة

يُذكر أن المؤتمر السعودي الدولي الأول للإعاشة أُقيم برعاية كريمة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وقد دشن وكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي، بحضور عددٍ من المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المشاركة.