الخميس.. "سعود بن نهار" يرعى انطلاق "مهرجان اللوز البجلي وخيرات الطائف"

ويسعى المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم على تسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يتضمن عرضًا لمحاصيل اللوز البجلي والتين البري والشوكي، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام.