الخميس.. "سعود بن نهار" يرعى انطلاق "مهرجان اللوز البجلي وخيرات الطائف"

يرعى الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف يوم الخميس المقبل، مهرجان اللوز البجلي وخيرات الطائف، الذي ينطلق الخميس المقبل بفعاليات متنوعة بالقرب من مصلى العيد بالردف.
ويسعى المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم على تسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يتضمن عرضًا لمحاصيل اللوز البجلي والتين البري والشوكي، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام.
بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب الوزارة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى أكثر من 30 مزارعًا من محافظتي ميسان والطائف.
وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر المهرجانات الزراعية.
وثمّن "الخليف" و"القاضي" حرص واهتمام محافظ الطائف بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان اللوز البجلي وخيرات الطائف.