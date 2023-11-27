"الندوة العالمية" تنفذ برنامجًا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في تايلاند

نفذ مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في تايلاند برنامجًا تعليميًا للغة العربية للناطقين بغيرها في منطقة (كانجانأبوري - بانكوك ) لـ 120 طالبًا وطالبة من معهد الرابطة الإسلامية وعدد من رجال الأعمال وبعض المهتمين بتعلم اللغة العربية.
ويستمر البرنامج لمدة يومين متتاليين ويضم منهجاً شاملاً ومطورًا يبدأ من تعليم الأسس الأبجدية اللغوية للدارس المبتدئ الذي لا يمتلك أية حصيلة في اللغة العربية، ويتدرج به إلى مستوى متقدم، عبر المحادثة والمهارات اللغوية والقواعد والتدريب على مهارات الحوار.
وذكر مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند عبدالرشيد والي أن الهدف من إقامة هذا النشاط اللغوي هو إكساب مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ ليتمكنوا من التواصل بها كتابة ومحادثة، واتخاذها كلغة دراسة وبحث، وتعينهم كذلك في فهم آيات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
ونوه "والي" بجهود المملكة في دعمها المستمر لمثل هذه البرامج التي تُعنى باللغة العربية (لغة القرآن الكريم) وتزيد من التواصل الحضاري بين الشعوب كونها لغة دين وتاريخ وحضارة، وهي من اللغات الرسمية الستة في هيئة الأمم المتحدة.