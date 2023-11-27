"الندوة العالمية" تنفذ برنامجًا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في تايلاند

ويستمر البرنامج لمدة يومين متتاليين ويضم منهجاً شاملاً ومطورًا يبدأ من تعليم الأسس الأبجدية اللغوية للدارس المبتدئ الذي لا يمتلك أية حصيلة في اللغة العربية، ويتدرج به إلى مستوى متقدم، عبر المحادثة والمهارات اللغوية والقواعد والتدريب على مهارات الحوار.