نائب أمين "عناية": جهود المملكة كبيرة وضخمة في تقديم علاج عالي الجودة للمواطن والمقيم

قال نائب الأمين العام لجمعية "عناية" مشاري محمد بن دليلة: إننا في وقتنا الحاضر أصبح العلاج بعد فضل الله عز وجل ثم جهود دولتنا الرشيدة -أيدها الله- متوافراً وفي متناول اليد على أيدي أطباء حاذقين ومتمكنين في جميع التخصصات من أبناء الوطن ومن جميع دول العالم.
وأكد أن جهود المملكة في هذا المضمار كبيرة وضخمة، حيث تقدم خدمات عالية الجودة للمواطن والمقيم، وتعمل كذلك على تمكين وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية الكاملة للمرضى.
وأشار إلى أن المملكة تنطلق في ذلك من مبدأ تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وزوارها، كما مكنت المنشآت الصحية في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية، حيث اهتمت الرؤية الاستراتيجية الوطنية 2030 بهذا الجانب وخصصت له هدفاً مهماً وهو تمكين حياة عامرة وصحية والتي انطلقت منها مجموعة من الأهداف الفرعية كالارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز نمط الحياة صحياً، وتفرع منها مؤشرات قياسية لتحقيق الأهداف.
وأوضح أن وزارة الصحة وشركاءها من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وكذلك الجمعيات الصحية غير الربحية امتثلت لهذه الأهداف والمؤشرات لتحقيق أثر أعمق.
ولفت إلى أن من أبرز الجمعيات الوطنية غير الربحية جمعية عناية الصحية بمدينة الرياض التي تأسست عام 2007م وبلغ عمرها ما يقارب 17 سنة تعمل داخل وخارج المملكة وعطاءاتها ومبادراتها متجددة ومتوافقة مع رؤية واستراتيجيات المملكة ومنظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ولديها مجمع طبي غير ربحي كاستثمار اجتماعي بحي السويدي في مدينة الرياض، ومستفيدوه من ذوي الدخل المحدود، ويزوره سنوياً أكثر من 50 ألف مستفيد، ويعد أكبر حاضنة للأعمال التطوعية ويرتاده ما يقارب 150 استشارياً متطوعاً سنوياً لعلاج المرضى المحتاجين.
وذكر أن جمعية عناية تجاوز عدد مستفيديها في البرامج العلاجية والوقائية والتوعوية 1 مليون مستفيدٍ بقيمة فعلية تجاوزت 300 مليون وقيمة اقتصادية تجاوزت نصف مليار، وعدد متطوعيها تجاوز 10 آلاف متطوع بعدد ساعات يقدر بـ 126 ألف ساعة وقيمة اقتصادية تجاوزت 13 مليون ريال.
كما تجاوز عدد فعالياتها الوقائية 450 فعالية بقيمة اقتصادية تجاوزت 500 مليون ريال، وعدد برامجها الدولية تجاوز 30 برنامجاً في 6 دول منذ انطلاقه في عام 2022م، كما استطاعت أن تحصد مجموعة من شهادات الشكر وجوائز التميز؛ أبرزها جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي.
وقال: إن هذه الجمعية (Enayah.sa) مرخصة من المركز الوطني غير الربحي برقم 364، ولم يكن لها أن تحقق مثل هذه النتائج لولا توفيق الله عز وجل ثم الدعم الكبير الذي تجده من دولتنا الرشيدة -أيدها الله- والمركز الوطني للقطاع غير الربحي والجهات الإشرافية بوزارة الصحة والمانحين، بالإضافة إلى الإسهامات والدعم المقدم من مجلس إدارتها بقيادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم ورئيسها الفخري أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.