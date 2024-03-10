نائب أمين "عناية": جهود المملكة كبيرة وضخمة في تقديم علاج عالي الجودة للمواطن والمقيم

ولفت إلى أن من أبرز الجمعيات الوطنية غير الربحية جمعية عناية الصحية بمدينة الرياض التي تأسست عام 2007م وبلغ عمرها ما يقارب 17 سنة تعمل داخل وخارج المملكة وعطاءاتها ومبادراتها متجددة ومتوافقة مع رؤية واستراتيجيات المملكة ومنظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ولديها مجمع طبي غير ربحي كاستثمار اجتماعي بحي السويدي في مدينة الرياض، ومستفيدوه من ذوي الدخل المحدود، ويزوره سنوياً أكثر من 50 ألف مستفيد، ويعد أكبر حاضنة للأعمال التطوعية ويرتاده ما يقارب 150 استشارياً متطوعاً سنوياً لعلاج المرضى المحتاجين.