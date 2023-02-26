‫مدير "تعليم سراة عبيدة" يتفقَّد انطلاقةَ الاختبارات في المحافظة

واطّلع "العلكمي" خلال زيارته على سير أعمال الاختبارات، إضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني، ونماذج الأسئلة، وأعمال لجنة الكنترول، مؤكدًا أن الاختبارات تسير في الاتجاه الصحيح وفق المخطط له في ظل توجيهات وزارة التعليم.