‫مدير "تعليم سراة عبيدة" يتفقَّد انطلاقةَ الاختبارات في المحافظة

أدّى طلاب وطالبات مدارس محافظة سراة عبيدة، اليوم الأحد؛ أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات فنية وتنظيمية كبيرة.
ووقف مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، على انطلاقة الاختبارات، بجولة ميدانية لثانوية الأمير خالد الفيصل، ومجمع النهضة التعليمي التابع لمكتب التعليم بالفرشة.
واطّلع "العلكمي" خلال زيارته على سير أعمال الاختبارات، إضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني، ونماذج الأسئلة، وأعمال لجنة الكنترول، مؤكدًا أن الاختبارات تسير في الاتجاه الصحيح وفق المخطط له في ظل توجيهات وزارة التعليم.
كما شدّد على أهمية رصد الدرجات في نظام "نور المركزي" أولًا بأول. وفي ختام جولته قدَّم "العلكمي" الشكرَ والتقدير لإدارات المدارس "بنين وبنات"، والمعلمين والمعلمات، والكوادر الإدارية فيها؛ على جهودهم المبذولة لتهيئة الأجواء الصحية والنفسية والفنية للطلاب والطالبات.
وقال: إن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية "بنين - بنات" سيتواجدون فترة الاختبارات ميدانيًّا؛ لتقديم الدعم إلى زملائهم وزميلاتهم في المدارس، راجيًا للطلاب والطالبات كلَّ التوفيق.
وثمّن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، في الوقت ذاته، جهودَ أولياء الأمور التكاملية مع المدرسة لتهيئة الطلاب والطالبات ومتابعتهم والإشراف على مراجعتهم للمواد الدراسية، لاسيما في فترة الاختبارات؛ لتحقيق الأهداف المنشودة.