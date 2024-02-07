بادرة إنسانية.. "عشاق مكة" يزور مدينة الملك عبدالله الطبية

نفّذ نادي "عشاق الشوامخ" وفريق "مكة هايكنج" مساء أمس الثلاثاء، مبادرة إنسانية نالت استحسان مرضى مركز ابن سينا للرعاية الممتدة، وجمعية دار المسنين بمدينة الملك عبدالله الطبية. وكان في استقبالهم منسق الاتصال المؤسسي باسم السويهري وياسر اللحياني من الخدمة الاجتماعية.
وقال قائد نادي "عشاق الشوامخ" بالعاصمة المقدسة عبدالله البشيري لـ"سبق": إن المبادرة تهدف إلى رسم الابتسامة على المرضى، وتقديم الدعم النفسي لهم من خلال تقديم هدايا رمزية عبارة عن مسابح ومجموعة من الكتيبات تتحدث عن الطهارة والتيمم، وباقات من الورد.
وقدم الفريق في نهاية الجولة درعًا تذكاريًّا للمدير التنفيذي الدكتور عبدالله سعيد الزهراني تَسلمه نيابة عنه باسم السويهري.
يُذكر أن نادي "عشاق الشوامخ" وفريق "هايكنج مكة"، نادٍ رياضي اجتماعي ثقافي، له مساهمات كثيرة مع عدد من الجهات الحكومية والخدماتية، وله فعاليات متنوعة تتركز على رياضة المشي والهرولة وزيارة قمم وجبال مكة المكرمة.