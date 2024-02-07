بادرة إنسانية.. "عشاق مكة" يزور مدينة الملك عبدالله الطبية

وقال قائد نادي "عشاق الشوامخ" بالعاصمة المقدسة عبدالله البشيري لـ"سبق": إن المبادرة تهدف إلى رسم الابتسامة على المرضى، وتقديم الدعم النفسي لهم من خلال تقديم هدايا رمزية عبارة عن مسابح ومجموعة من الكتيبات تتحدث عن الطهارة والتيمم، وباقات من الورد.