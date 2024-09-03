"نماء" المكية تعلن عن تأسيس فريقها التطوعي لسقيا ضيوف الرحمن

أعلنت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة تفعيل المنصة الوطنية للعمل التطوعي والبدء في استقطاب المتطوعين والمتطوعات لتأسيس (فريق نماء المكية التطوعي)، وتوقيع اتفاقيتين لتنفيذ مبادرات الجمعية بالمنطقة.
وأوضح رئيس مجلس الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي أن الجمعية تواصل أعمالها منذ تأسيسها في ربيع الثاني الماضي لخدمة مستفيديها من أهالي المنطقة وضيوف الرحمن بالحرم المكي والمشاعر المقدسة، وتعزيز رؤيتها في خدمة الحجيج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام وكذلك تعزيز قيم الاستدامة والتوعية من خلال بيئة عمل مبتكرة تجمع بين شرف المكان وفضل الزمان.
وأضاف الدكتور "الغامدي" أن الجمعية تهدف إلى ترسيخ المسؤولية تجاه الأمن الغذائي وأضرار الهدر على اقتصاديات الأسرة والمجتمع، تقديم المساعدات العينية لكافة الفئات المحتاجة، توعية المجتمع للترشيد في الاستهلاك الغذائي، بالإضافة إلى توزيع فائض الأطعمة على المحتاجين، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاك الماء، وأخيراً توفير مياه الشرب.
وتتنوع خدمات الجمعية ما بين تقديم السلال الغذائية للمستفيدين، وتقديم المساعدات المادية والعينية، وتقديم خدمات سقيا الماء، فيما تسعى لإبراز دورها المجتمعي والخيري من خلال حملات التوعية وعقد الشراكات مع الجهات المعنية، وإقامة المعارض.
وفي سياق ما تقدمه الجمعية من منجزات، كشف الرئيس التنفيذي خالد بن محمد الشيخ أن الجمعية حصلت على ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لحملة جمع تبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترخيص لحملة جمع تبرعات أخرى بواسطة رسائل SMS لمشروع "سقيا مكة الاستثماري" الذي بلغت تبرعاته حتى صدور هذا التقرير 869,429 ريالًا بينما تبلغ تكلفة إنشائه 14,324,753 ريالًا.
وأضاف "الشيخ" أن الجمعية وزعت خلال أغسطس الماضي 172,800 عبوة ماء ضمن مشروع سقيا المعتمرين، والبدء في إجراءات حوكمتها، مبينًا أن نسبة المصروفات الإدارية من إجمالي الإيرادات بلغت 2٪، بينما بلغت نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي الإيرادات 75٪، كما بلغت نسبة الإيرادات المتحققة إلى الموازنة التقديرية 30٪.
وتستقبل الجمعية تبرعات المحسنين على حسابها لدى مصرف الراجحي رقم: SA5380000451608015555505 أو على المتجر الالكترونيnmamkkyah.sa