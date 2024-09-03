"نماء" المكية تعلن عن تأسيس فريقها التطوعي لسقيا ضيوف الرحمن

وفي سياق ما تقدمه الجمعية من منجزات، كشف الرئيس التنفيذي خالد بن محمد الشيخ أن الجمعية حصلت على ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لحملة جمع تبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترخيص لحملة جمع تبرعات أخرى بواسطة رسائل SMS لمشروع "سقيا مكة الاستثماري" الذي بلغت تبرعاته حتى صدور هذا التقرير 869,429 ريالًا بينما تبلغ تكلفة إنشائه 14,324,753 ريالًا.