اختتام المخيم الدعوي في شقراء بعد ندوات وبرامج استمرت 3 أيام

وثمّن الشيخ الراشد، اختيار محافظة شقراء لأن تكون أول محافظة ينفذ فيها هذا المخيم الدعوي، قائلاً : "أتوجه بوافر الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لاختياره محافظة شقراء لإقامة هذا الملتقى الدعوي، سائلاً الله تعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأن يجزيهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على ما يوليانه من رعاية فائقة لخدمة بيوت الله تعالى والدعوة إليه إنه سميع مجيب".