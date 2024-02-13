اختتام المخيم الدعوي في شقراء بعد ندوات وبرامج استمرت 3 أيام

اختتمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء المخيم الدعوي الذي نظمته وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث استمرت برامج المخيم والفعاليّات المصاحبة له ثلاثة أيام.
وأُقيم الحفل الختامي على شرف وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور سعود الغامدي، وحضور مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن سليمان البريه، ومدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى كاملي، ورئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أبا حسين، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح آل جوفان، ومدير جمعية إنسان بشقراء عبدالله المجيول، ومدير البرامج والأنشطة بجمعية التنمية والتطوير بشقراء يوسف الشايع، وممثلي الجهات الأمنية والحكومية والجمعيات الخيرية والتنموية في المحافظة ومنسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين وموظفين.
وألقى فضيلة وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد كلمة ترحيبية أشاد فيها بالحضور الكثيف وتفاعلهم مع الندوات والمحاضرات، كما شكر تعاون الجهات المشاركة في التنظيم، والفعاليّات المصاحبة .
بعد ذلك سلم الدكتور الغامدي دروع الشكر للجهات الحكومية المشاركة، كما سلم شهادات شكر مع مبلغ دعم للأسر المنتجة أثناء جولته في أركان وأجنحة الفعاليّات المصاحبة لبرامج المخيم.
من جانب آخر أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراشد في تصريح لـ"سبق": أن المخيم نفذ خلال ثلاثة أيام 61 كلمة موزعة على المساجد والدوائر الحكومية والدور النسائية، استفاد منها أكثر من 2000 شخص من الجنسين .
وأكد الشيخ الراشد أن أكثر من 22 عالمًا وداعية من كبار العلماء وأساتذة الجامعات والدعاة والداعيات بالوزارة شاركوا في إلقائها، لافتًا إلى إقامة ٦ ندوات في مقر الخيمة في صالات البلدية للمعارض والمؤتمرات.
وأشار مدير فرع إدارة المساجد بشقراء إلى أن تلك الندوات استفاد منها جميع منسوبي الفرع من أئمة وخطباء ومؤذنين وموظفين ومراقبين ومراقبات، إذ سجل في حضورها اليومي أكثر من 960 من منسوبي المساجد بشقراء.
وثمّن الشيخ الراشد، اختيار محافظة شقراء لأن تكون أول محافظة ينفذ فيها هذا المخيم الدعوي، قائلاً : "أتوجه بوافر الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لاختياره محافظة شقراء لإقامة هذا الملتقى الدعوي، سائلاً الله تعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأن يجزيهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على ما يوليانه من رعاية فائقة لخدمة بيوت الله تعالى والدعوة إليه إنه سميع مجيب".