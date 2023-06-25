15 مركزًا.. مستشفى عفيف يعتمد أوقات عمل مراكز الرعاية خلال إجازة العيد

وشملت مراكز الرعاية الصحية في: شرق عفيف، وغرب عفيف، والحنابج، والجمانية، وبدائع العضيان، وأم أرطى، والصفوية، والحمادة، والشواطن، وأبرقية، ومحامة بن مصوي، والحوميات، والخضارة، ثم العسيبي، وأخيرًا الغرابة.