إختيار عميد كلية الإعلام بجامعة المؤسس لرئاسة اللجنة التشاورية لكليات وأقسام الإعلام بالمملكة

وافق أعضاء اللجنة التشاورية المشتركة بين الجامعات لكليات وأقسام الإعلام بالمملكة على نقل أعمال اللجنة في دورتها القادمة لكلية الإتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، وترشيح الدكتور أيمن باجنيد عميد كلية الإتصال والإعلام بالجامعة رئيساً لها.
ورفع أعضاء اللجنة الشكر والتقدير للجامعة السعودية الإلكترونية على استضافتها أعمال اللجنة في دورتها الأولى، مثمنين في الوقت نفسه جهود الدكتور شاكر الذيابي في رئاسة اللجنة خلال الفترة الماضية.
وكانت اللجنة التشاورية المشتركة بين الجامعات لكليات وأقسام الإعلام بالمملكة قد عقدت اجتماعها ضمن فعاليات مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية الذي أنعقد بجامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2025م.
وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور شاكر الذيابي رئيس اللجنة بكافة أعضاء اللجنة. وقدم أعضاء اللجنة التهنئة لكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز على نجاح مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية وما تضمنه المهرجان من جلسات حوارية وورش عمل أسهمت في إثراء المحتوى وتنمية وتثقيف المهتمين بالصناعة والأفلام السينمائية مما يسهم في رفع جودة وكفاءة مخرجات كليات وأقسام الإعلام.
وناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين كليات وأقسام الإعلام مما يضمن تأهيل الخريجين في تخصصات الاتصال والإعلام المتنوعة. كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الإعلام.