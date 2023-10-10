مدارس تعليم الطائف تحتفي باليوم العالمي لكبار السن

وفي ضوء ذلك قامت المدارس بتكثيف البرامج والأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية واستثمار الأنشطة والإذاعة الصباحية وحصص التربية الفنية والبدنية ومنصات وسائل التواصل للمدارس للتعريف بحقوق كبار السن، وأهمية رعايتهم وتقديم المساعدة لهم، وتوضيح أن أهميتهم لا تقتصر على يوم محدد؛ بل إن هذا اليوم يأتي للتذكير بهم ودورهم في الحياة ومكانتهم في المجتمع.