أمين "ARCO" يزور جمعية الهلال الأحمر المغربي ويطّلع على جهودها الإنسانية

زار الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO)، عبدالله بن سهيل المهيدلي، مقر جمعية الهلال الأحمر المغربي، وذلك للوقوف ميدانيًا على أعمالها وبرامجها الإنسانية.
وكان في استقباله أمين عام الجمعية عبد السلام مكرومي، بحضور الدكتور محمد السوعلي المنسق الوطني لمشاريع وبرامج الهلال الأحمر المغربي، والدكتور محمد بن دالي رئيس قسم وحدة الكوارث في الجمعية.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الإنساني وتعزيز التعاون بين الجانبين، فيما قدّم المهيدلي في نهاية الزيارة درعًا تذكاريًا لأمين عام الجمعية تقديرًا لجهوده.
كما تجوّل الأمين العام في أقسام الجمعية، واطّلع على أبرز جهود منسوبيها ومتطوعيها، مستمعًا إلى شرح مفصّل عن البرامج والمبادرات المنفذة لخدمة العمل الإنساني.
ورافق الأمين العام خلال الزيارة بندر بن ثواب المطيري، المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث.