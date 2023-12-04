"النجاح" التطوعي يزور "كيان" ويبحثان سبل التعاون المشترك

كما كشف "الدواس"عن رؤية الفريق ورسالته، وما قدمه من أنشطة تطوعية متميزة في مجالات متنوعة في المجتمع، وبعد ذلك تم مناقشة الرؤى وطرح الأفكار النوعية حيث أدلى العميد مهندس ندا عزيز بدلوه بما يحقق أهداف فريق " النجاح" وبما يعود بالنفع والفائدة على مستفيدي "كيان" الأيتام، حيث إن هذا هو الهدف الرئيس الذي يسعى إليه الطرفان.