"النجاح" التطوعي يزور "كيان" ويبحثان سبل التعاون المشترك

استقبلت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة وفدًا من أعضاء وعضوات فريق "النجاح" التطوعي برئاسة الدكتور عبد العزيز الدواس، ونائبه طلال بن ضمنة، والعميد مهندس ندا عزيز الخمعلي، بهدف بحث سبل التعاون بينهما، حيث كان في استقبالهم رياض العبد الكريم المدير التنفيذي بالجمعية، وخالد مدخلي مدير إدارة التواصل الداخلي.
وجرى عرض فيديو لجمعية "كيان" اشتمل على رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وبرامجها، وقيمها، وإنجازاتها، ومن ثم دار الحديث حول العمل على تحديد سبل التعاون بينهما مستقبلاً في مجالات نوعية متعددة.
ونوه "الدواس" بدور "فريق النجاح" وأعضائه وما يمتلكون من خبرات متعددة ومتنوعة والتي من خلالها سيتم تقديم الكثير من أوجه التعاون مع "جمعية كيان" من خلال مشروعاتها وبرامجها التي تقدمها لمستفيديها بهدف التنمية والتمكين.
كما كشف "الدواس"عن رؤية الفريق ورسالته، وما قدمه من أنشطة تطوعية متميزة في مجالات متنوعة في المجتمع، وبعد ذلك تم مناقشة الرؤى وطرح الأفكار النوعية حيث أدلى العميد مهندس ندا عزيز بدلوه بما يحقق أهداف فريق " النجاح" وبما يعود بالنفع والفائدة على مستفيدي "كيان" الأيتام، حيث إن هذا هو الهدف الرئيس الذي يسعى إليه الطرفان.
وقال رياض العبد الكريم المدير التنفيذي للجمعية : "سعدنا بزيارة فريق النجاح التطوعي"، وبما قدموه من أفكار هادفة تحقق آمال الجهتين، ونحن في جمعية "كيان" نتعاون مع جميع القطاعات التي لها دور إيجابي لهذه الشريحة من مستفيدي كيان، وعملنا تكاملي مع جميع الجهات، أشكركم على مبادرتكم وحرصكم أيضًا بتقديم الهدايا الهادفة لأبناء الجمعية.