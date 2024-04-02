محافظ حريملاء يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لحملة "جود المناطق"

وقال "الغملاس": هذا الدعم السخي يؤكد نهج القيادة الرشيدة -أعزها الله- لتحسين جودة الحياة وإيجاد الحلول السكنية لأبنائها المواطنين والأسر الأشد حاجة، وتحفيز المواطنين على تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع مما يُسهم في تطوير العمل في القطاع غير الربحي في المملكة بما يتواكب مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030.