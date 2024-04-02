محافظ حريملاء يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لحملة "جود المناطق"

رفع محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس باسمه ونيابة عن أهالي محافظة حريملاء أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم السخي لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان بمبلغ 150 مليون ريال.
وقال "الغملاس": هذا الدعم السخي يؤكد نهج القيادة الرشيدة -أعزها الله- لتحسين جودة الحياة وإيجاد الحلول السكنية لأبنائها المواطنين والأسر الأشد حاجة، وتحفيز المواطنين على تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع مما يُسهم في تطوير العمل في القطاع غير الربحي في المملكة بما يتواكب مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030.
ونوّه محافظ حريملاء بالدعم اللامحدود والمتابعة من أمير المنطقة ونائبه لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة.
وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا المبارك الأمن والرخاء والازدهار.