أمير منطقة حائل يُشيد بدعم القيادة للجامعات السعودية

استقبل أميرُ حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الأربعاء؛ رئيسَ مجلس شباب المنطقة رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.
وأشاد الأمير "عبد العزيز" بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، للجامعات السعودية.
كما أشاد بدور جامعة الأمير محمد بن فهد، لخدمة المجتمع، والشراكة بينها وبين مجلس شباب المنطقة.
من جانبه قال أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي: إنه جرى خلال اللقاء استعراض الشراكة القائمة بين الجامعة ومجلس شباب حائل، بالعديد من المجالات بالمنطقة، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين الشباب.