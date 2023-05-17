أمير منطقة حائل يُشيد بدعم القيادة للجامعات السعودية

من جانبه قال أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي: إنه جرى خلال اللقاء استعراض الشراكة القائمة بين الجامعة ومجلس شباب حائل، بالعديد من المجالات بالمنطقة، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين الشباب.