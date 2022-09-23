آل حُلل: كلمات "سيرةٌ عُظمى وأفعالٌ مجيدة" الأكثر انتشارًا في مواقع التواصل الاجتماعي

أوضح الشاعر محمد آل حُلل أن العمل عمل اليوم الوطني لوزارة النقل والخدمات اللوجستية لاقىٰ قبولاً رائجًا؛ وسبب نجاح العمل هو الدور التكاملي الذي لعبته الوزارة.
وأشار آل حُلل قائلا "إن فريق شركة معالم التسويقية ساهم بدورِه في إنجاح إنتاج العمل بشكل عام من خلال إخراج العمل وإنتاجه في وقتٍ وجيز"
وأردف آل حلل "نجاح العمل يعود إلى الإنجازات التي استطاعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية توفيرها؛ والتي قمتُ بعكسها على أبيات القصيدة كما أن الأداء الغنائي لمعاذ بُقنة وشيمي أظهر دورًا ملموسًا؛ وساهمت خلود العدوان بوضع سيناريو تمثيل المشاهد كافة"
واختتم آل حُلل "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي كافة؛ وأشكر فريق عمل وزارة النقل والخدمات اللوجسيتة ومعالي الوزير المهندس صالح الجاسر على إتاحة الفرصة"