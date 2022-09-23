آل حُلل: كلمات "سيرةٌ عُظمى وأفعالٌ مجيدة" الأكثر انتشارًا في مواقع التواصل الاجتماعي

وأردف آل حلل "نجاح العمل يعود إلى الإنجازات التي استطاعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية توفيرها؛ والتي قمتُ بعكسها على أبيات القصيدة كما أن الأداء الغنائي لمعاذ بُقنة وشيمي أظهر دورًا ملموسًا؛ وساهمت خلود العدوان بوضع سيناريو تمثيل المشاهد كافة"