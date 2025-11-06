بلغة الإنسانية.. "تواصل مع صمتي" فعالية توعوية برعاية الأميرة سميرة آل سعود

برعايةٍ كريمة من صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود، وبحضور سعادة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلّم، وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين والمهتمين بالعمل الخيري والإنساني، أُقيمت فعالية " تواصل مع صمتي " في وكالة أمانة الرياض لشؤون البلديات، بتنظيم فريق فعاليات المجتمع التطوعي التابع للجمعية الخيرية لصعوبات التعلّم.
جاءت الفعالية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي باضطراب التوحّد، وتسليط الضوء على أهمية التواصل الإنساني مع هذه الفئة الغالية، من خلال إبراز قدراتهم وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، وتهيئة بيئةٍ داعمة تُسهم في دمجهم بفاعلية ضمن نسيج المجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز جودة حياتهم.
وأوضح الأستاذ عبدالحميد العوام، رئيس فريق فعاليات المجتمع التطوعي، أن الفعالية تأتي امتدادًا لجهود الفريق في نشر ثقافة الوعي المجتمعي بقضايا الفئات الخاصة.
فيما بيّنت الأستاذة إيمان الدهمش، نائبة رئيس الفريق والمشرفة على البرنامج، أن فعالية "تواصل مع صمتي " تحمل رسالة إنسانية مؤثرة تهدف إلى بناء جسور تواصل مع أبطال التوحّد وإبراز ما يملكونه من طاقات ومواهب تستحق الإعجاب والدعم.
شهدت الفعالية فقرات متنوعة، ابتدأت بتقديم الأستاذ عايض الأسمري وتلاوة القرآن الكريم بصوت عبدالرحمن الخالدي من ذوي التوحد، تلتها كلمة ترحيبية باللغة الإنجليزية قدّمها محمد حبتور من ذوي التوحد، ثم جلسة حوارية بعنوان "تجربتي مع التوحد " بمشاركة سمو الأميرة سميرة آل سعود وإدارة الدكتور معيض الزهراني، أعقبتها جلسة بعنوان "معًا لنفهمهم " بإدارة الدكتورة أروى أخضر، وبمشاركة الدكتور معيض الزهراني والدكتور صالح الصالحي.
كما شهدت الفعالية فقرة تحدث فيها عيد الشمري من ذوي التوحد عن احتياجاتهم لفهم المجتمع لهم وسبل اندماجهم، إلى جانب فقرة " وفاء وعطاء " التي جرى خلالها تكريم صاحب مشروع العربة المتنقلة للحلاقة المجانية لذوي الإعاقة الأستاذ إبراهيم الدخيل.
واشتملت الفعالية على عددٍ من الأركان التوعوية والاستشارية بمشاركة جمعيات ومراكز مختصة بالتوحد.
وفي ختام الحفل، كرّمت إدارة الفريق سمو الأميرة سميرة آل سعود وجميع المشاركين من المختصين والجهات الداعمة وشركاء النجاح وأعضاء الفريق .