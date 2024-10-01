"أمانة الطائف" تشارك في حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمنسوبيها

وفي التفاصيل: دعت الأمانة ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، كافة منسوبي الأمانة إلى التطعيم، وبخاصة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة؛ حيث إن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية وأثبت نجاعته، مشيرةً إلى أهمية الوقاية من الأنفلونزا من خلال أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.