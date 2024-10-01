"أمانة الطائف" تشارك في حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمنسوبيها

تعزيزًا للتعاون بين أمانة الطائف وفرع وزارة الصحة ونشر الوعي الصحي، تشارك الأمانة حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي الأمانة، وذلك بمقرها الرئيسي في إطار المسؤولية الاجتماعية للأمانة لنشر الوقاية الصحية بين منسوبيها، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
وفي التفاصيل: دعت الأمانة ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، كافة منسوبي الأمانة إلى التطعيم، وبخاصة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة؛ حيث إن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية وأثبت نجاعته، مشيرةً إلى أهمية الوقاية من الأنفلونزا من خلال أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.
وبيّنت أن فرع وزارة الصحة قام بتجهيز جميع القطاعات الصحية في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات لتقديم التطعيم للجميع والسعي لزيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.
يذكر أنه يمكن أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية والحجز عبر تطبيق "صحتي" في خدمة لقاح الأنفلونزا الموسمية؛ حيث إن التطعيم يقي من الإصابة بهذا المرض بنسبة كبيرة بإذن الله.