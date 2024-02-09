"ريمان" تفوز بجائزة المشروع الأكثر إصراراً في معرض "صنع بيدي 17 " بجامعة المؤسس
اختتم معرض "صنع بيدي" السابع عشر أعماله، أمس الخميس، والذي أقيم بجامعة الملك عبدالعزيز، معلناً عن المشاريع والجهات الفائزة، حيث حصلت طالبة تصميم الأزياء ريمان على الله على جائزة المشروع الأكثر إصراراً والذي قدمته خلال المعرض .
وتفصيلاً، عبرت الطالبة "ريمان" عن سعادتها بالجائزة، وقالت: وُلِدت فكرة مشروعي بعد أن قررت المشاركة في المعرض ولكن منذ نعومة أظفاري بدأ شغفي بالأشغال اليدوية المعتمدة على الأقمشة، فقد ساعدتني والدتي في صقل موهبتي من خلال عملي معها من صغري في تحويل الأدوات المستخدمة إلى أزياء أنيقة من خلال فريق إماطة.
أضافت : عندما التحقت بالجامعة تخصصت في تصميم الأزياء مما جعلني أهوى الأقمشة والخيوط فكانت دائماً ما تتبادر إلى ذهني فكرة عمل مشروع أنيق ومبهج، فقمت بتصميم الدمى والشنط و الميداليات وفواصل الكتب ليضمها هذا المشروع وقد قررت أن أتيح لمن يشتري أحد منتجاتي أن يشارك في تنفيذها بوضع بعض اللمسات البسيطة كنظم الخرز المحفور عليه حرف الشخص وبذلك يشعر بأنه جزء منه في ذلك المنتج .
يذكر أن معرض صنع بيدي أقيم بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة برعاية أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ، وافتتحه نيابة عنه محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، واستمر المعرض لمدة خمسة أيام ، احتضن من خلالها 114 مشروعاً تنوعت بين أقسام متعددة (ألعاب تعليمية وتغذية وتصوير ورسم والمرأة والمنزل) وشاركت فيه العديد من جامعات المملكة وجهات من القطاع غير الربحي.