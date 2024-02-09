"ريمان" تفوز بجائزة المشروع الأكثر إصراراً في معرض "صنع بيدي 17 " بجامعة المؤسس

وتفصيلاً، عبرت الطالبة "ريمان" عن سعادتها بالجائزة، وقالت: وُلِدت فكرة مشروعي بعد أن قررت المشاركة في المعرض ولكن منذ نعومة أظفاري بدأ شغفي بالأشغال اليدوية المعتمدة على الأقمشة، فقد ساعدتني والدتي في صقل موهبتي من خلال عملي معها من صغري في تحويل الأدوات المستخدمة إلى أزياء أنيقة من خلال فريق إماطة.