جمعية الإعلام السياحي بحائل تشرف إعلامياً على مزاد الإبل الـ16 لتعزيز الموروث الشعبي وتنمية السياحة بالمنطقة

تنفّذ جمعية الإعلام السياحي بحائل إشرافها الإعلامي والتنظيمي على مزاد حائل للإبل في نسخته الـ16، بالشراكة مع المنظّم بدر صالح الشلاقي، وذلك اعتباراً من 6 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 28 سبتمبر 2025م، ولمدة 10 أيام شمال ميدان الهجن بحائل.
وأكد رئيس الجمعية عواد بن ظاهر الطوالة أن إشراف الجمعية الإعلامي على المزاد، الذي جاء بعد صدور موافقة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، يعكس رسالة الجمعية في توثيق هذا الموروث الشعبي الأصيل وإبرازه، وتسليط الضوء على جهود المنظمين والشركاء في إنجاح الفعالية، بما يصاحبها من سوق شعبي وفعاليات تراثية تعبّر عن هوية المنطقة وعمقها الثقافي، وتسهم في إبراز الفعاليات التراثية والاقتصادية إعلامياً في المنطقة.
وأشار الطوالة إلى أن مثل هذه الفعاليات تحقق أهدافاً استراتيجية في تنمية السياحة وتعزيز استدامة الموروث الشعبي، بما يدعم خدمة التراث الوطني ويعزز مكانة حائل على خارطة السياحة، خصوصاً لدى المهتمين بالأنشطة التراثية والشعبية.