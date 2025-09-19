جمعية الإعلام السياحي بحائل تشرف إعلامياً على مزاد الإبل الـ16 لتعزيز الموروث الشعبي وتنمية السياحة بالمنطقة

وأكد رئيس الجمعية عواد بن ظاهر الطوالة أن إشراف الجمعية الإعلامي على المزاد، الذي جاء بعد صدور موافقة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، يعكس رسالة الجمعية في توثيق هذا الموروث الشعبي الأصيل وإبرازه، وتسليط الضوء على جهود المنظمين والشركاء في إنجاح الفعالية، بما يصاحبها من سوق شعبي وفعاليات تراثية تعبّر عن هوية المنطقة وعمقها الثقافي، وتسهم في إبراز الفعاليات التراثية والاقتصادية إعلامياً في المنطقة.