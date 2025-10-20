تعليم الطائف يُطلق الدورة الثانية من جائزة "مُلهم" بدعم المحافظ لتعزيز التميز التعليمي

في إطار دعم التميز والريادة في التعليم، أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف جائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، للتميّز التعليمي "مُلهم" في دورتها الثانية لعام 1447هـ، وذلك بالشراكة مع غرفة الطائف.