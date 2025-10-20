تعليم الطائف يُطلق الدورة الثانية من جائزة "مُلهم" بدعم المحافظ لتعزيز التميز التعليمي

في إطار دعم التميز والريادة في التعليم، أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف جائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، للتميّز التعليمي "مُلهم" في دورتها الثانية لعام 1447هـ، وذلك بالشراكة مع غرفة الطائف.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الممارسات التعليمية المتميزة، وتحسين الأداء الإداري والتربوي، وتمكين المدارس من تطوير أدائها، ورفع جودة نواتج التعلم، إلى جانب تأهيل الكفاءات للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعد بن سالم الغامدي أن جائزة "مُلهم" تستهدف جميع فئات المجتمع التعليمي، مؤكدًا أن الجائزة تُعد حافزًا نوعيًا لنشر ثقافة التميّز والإبداع في الميدان التربوي.
وأشاد الغامدي بالدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من سمو محافظ الطائف، مما أسهم في تعزيز مسيرة التعليم بالمحافظة وتمكين المبادرات النوعية.