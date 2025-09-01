مدير تعليم الطائف يبحث تعزيز البنية التقنية بالمدارس مع "تتكو"

وشدد "الغامدي" على ضرورة تقديم خدمات تقنية بجودة عالية، تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتطوير المحتوى التعليمي وطرق التدريس، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات المتخصصة مثل "تتكو" هو خطوة مهمة نحو توفير بيئة تقنية تعليمية متكاملة.