مدير تعليم الطائف يبحث تعزيز البنية التقنية بالمدارس مع "تتكو"

في إطار السعي لتطوير البيئة التعليمية رقمياً، أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، على أهمية تعزيز البنية التحتية التقنية وخدمات الدعم الفني في المدارس، وذلك لضمان كفاءة العمليات التعليمية والإدارية.
جاء ذلك خلال لقائه بـالمهندس حسن القحطاني، مدير إدارة الخدمات المدارة بشركة تطوير لتقنيات التعليم (تتكو)، والمهندس فيصل الزهراني، مدير المنطقة الغربية بالشركة، حيث جرت مناقشة آليات تحسين الخدمات التقنية المقدمة للمدارس.
وشدد "الغامدي" على ضرورة تقديم خدمات تقنية بجودة عالية، تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتطوير المحتوى التعليمي وطرق التدريس، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات المتخصصة مثل "تتكو" هو خطوة مهمة نحو توفير بيئة تقنية تعليمية متكاملة.