الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي تنتخب مجلس إدارتها الجديد برئاسة "القحطاني"

انتخبت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي مجلس إدارتها للدورة التاسعة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد الأحد الماضي تحت إشراف إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وبعد استعراض التقريرين الإداري والمالي للمجلس السابق.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار الدكتور عبدالفتاح بن سعيد القحطاني رئيسًا للجمعية، وعضوية كل من: الدكتورة أسماء الدرع، والدكتور نواف الحاتم، والأستاذ راكان الوابل، والدكتور محمد الشهري، والأستاذ محمد منشي، والأستاذة شريفة آل معلوي، والأستاذة هيا الدوسري، والأستاذة شوق الحربي.
وأعرب رئيس الجمعية عن تفاؤله بالدورة الجديدة، مؤكدًا ثقته في أعضاء المجلس وعزمهم على مواصلة العمل لخدمة تخصص العلاج الطبيعي والارتقاء بمستوى خدماته المقدمة للمجتمع. كما ثمّن الجهود التي بذلها مجلس الإدارة السابق وما حققه من إنجازات خلال الدورة الماضية.
ورفع رئيس المجلس، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لوكالة جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلةً بإدارة الجمعيات العلمية، ولأعضاء الجمعية الذين شاركوا في اجتماع الجمعية العمومية، مؤكدًا التزام المجلس بمواصلة تطوير أعمال الجمعية بما يلبي تطلعات الأعضاء ويواكب طموحاتهم.