الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي تنتخب مجلس إدارتها الجديد برئاسة "القحطاني"

وأسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار الدكتور عبدالفتاح بن سعيد القحطاني رئيسًا للجمعية، وعضوية كل من: الدكتورة أسماء الدرع، والدكتور نواف الحاتم، والأستاذ راكان الوابل، والدكتور محمد الشهري، والأستاذ محمد منشي، والأستاذة شريفة آل معلوي، والأستاذة هيا الدوسري، والأستاذة شوق الحربي.