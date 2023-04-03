"شفيعا" لتعليم القرآن لذوي الإعاقة تكرّم المتميزين في حلقاتها والفائزين في مسابقة اقرؤوا

أقامت جمعية شفيعا لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة مساء يوم السبت الماضي، حفل تكريم ذوي الإعاقة المتميزين في حلقاتها والفائزين في مسابقة اقرؤوا القرآن٢، وذلك بفندق كراون بلازا قصر الرياض على شرف كل من الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود والأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد آل سعود.
حيث أُقيم حفل بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب من ذوي الإعاقة البصرية علي شداد الحارثي، ثم عرض تعريفي لإنجازات الجمعية "تقرير الإنجازات" تحدث فيه نائب رئيس مجلس الإدارة حمد حكمي قائلاً: تنوعت البرامج التعليمية لجمعية شفيعا ما بين الحلقات الحضورية والدورات الصيفية والتعليم الإلكتروني عن بعد عبر منصة يسرنا.
أضاف: ما تم خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ شمل عددًا من الإنجازات، حيث كان عدد الحلقات 29 حلقة، شارك فيها 400 طالب وطالبة، في سبعة أنواع من الإعاقات وهي متلازمة داون، وضعاف السمع، والصم، والحركية، والبصرية، والتوحد، وصعوبات التعلم، على فترتين يوميًا بعدد ساعات تعليمية تجاوزت 608 ساعات تعليمية، و13.088 ألف سطر قرآني تم حفظه. توزعت كالتالي/ متلازمة داون ( 5 حلقات) بعدد 75 طالبًا، ضعاف السمع وزارعي القوقعة ( 5 حلقات) بعدد 71 طالبًا، الصم ( 4 حلقات) بعدد 60 طالبًا، الإعاقة الحركية ( 4 حلقات) بعدد 57 طالبًا، الإعاقة البصرية ( 4 حلقات) بعدد 58 طالبًا.
وتابع: التوحد ( 4 حلقات) بعدد 62 طالبًا، صعوبات التعلم ( حلقتين) بعدد 17 طالبًا، واستفاد من المقرأة الإلكترونية 464 طالبًا، عدد الطاقم التعليمي 29 معلمًا، عدد الطاقم الإداري 13 إداريًا، عدد الفائزين في مسابقة اقرؤوا القرآن الثانية عدد 20 فائزًا وفائزة، حيث شارك فيها 98 طالبًا وطالبة من مختلف الإعاقات، وتم تكريمهم بأجهزة جوالات جالكسي.
وألقى رئيس مجلس الإدارة محمد الصحبي كلمة مجلس الإدارة حيث رحب فيها بالضيوف الكرام، وأشاد فيها بجهود الجمعية في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم عبر مختلف الوسائل الحضورية والإلكترونية عن بعد كما تقدم بالشكر لمنسوبي ومنسوبات الجمعية وجهودهم في تعليم القرآن الكريم وللداعمين للجمعية كل من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وأوقاف عبدالرحمن الرميح الخيرية، ثم هنأ فيها الحافظين والحافظات والمشاركين بمسابقة اقرؤوا القرآن بما منّ الله عليهم من المشاركة وحفظ كتابه الكريم وتلاوته، كما هنأ أسرهم بهذا الإنجاز الرائع، متمنيًا من المشاركين مداومة حفظ ومراجعة القرآن الكريم، والعمل بما جاء فيه والحرص على نفع الناس به.
بعدها ألقى الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود كلمة قال فيها: "أشكر جمعية شفيعا على دعوتهم لتكريم ذوي الإعاقة من حفظة القرآن الكريم، وأشكرهم على مشاركتنا لهم الأجر وإشراكنا في هذا الحراك الطيب، ونشكرهم كذلك على عمل اليوم والأجر المكتسب، ونهنئكم بهذه الجمعية المتخصصة لخدمة تعليم كتاب الله لجميع فئات ذوي الإعاقة وهي مبادرة نفتخر بها . ونتمنى أن نكون قادرين على أن نضيف ولو القليل للإخوان والأخوات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمستفيدين في الجمعية وبارك الله لكم في وقتكم وفي جهدكم".
ثم ألقت الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد آل سعود كلمة قالت فيها: "أنا سعيدة جدًا لحضوري اليوم معكم في حفل جمعية شفيعا لتكريم ذوي الإعاقة من حفظة القرآن الكريم، وهو النموذج المشرّف الذي يرفع الرأس في حفظ القرآن الكريم وأنا معكم دائمًا وأبدًا لخدمة ذوي الإعاقة بوقتي ونفسي ومالي وجهدي لتكون لهم بصمة في المملكة العربية السعودية، ودائمًا وأبدًا الحكومة الرشيدة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله في عمره وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتشرفون بخدمتهم لذوي الإعاقة".
وألقى المدير التنفيذي لأوقاف عبدالرحمن الرميح كلمة قال فيها" إنه لشرف عظيم تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة".
ثم استمع الحضور لتلاوات متعددة من المشاركين بالجمعية. ثم تلا ذلك تكريم المشاركين والمشاركات المتميزين في الحلقات وعددهم ٢٢٠ طالبًا وطالبة والفائزين والفائزات بمسابقة اقرؤوا القرآن الثانية وعددهم ٢٠ طالبًا وطالبة، وتم التقاط الصور التذكارية وتناول وجبة السحور.