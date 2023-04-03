"شفيعا" لتعليم القرآن لذوي الإعاقة تكرّم المتميزين في حلقاتها والفائزين في مسابقة اقرؤوا

أضاف: ما تم خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ شمل عددًا من الإنجازات، حيث كان عدد الحلقات 29 حلقة، شارك فيها 400 طالب وطالبة، في سبعة أنواع من الإعاقات وهي متلازمة داون، وضعاف السمع، والصم، والحركية، والبصرية، والتوحد، وصعوبات التعلم، على فترتين يوميًا بعدد ساعات تعليمية تجاوزت 608 ساعات تعليمية، و13.088 ألف سطر قرآني تم حفظه. توزعت كالتالي/ متلازمة داون ( 5 حلقات) بعدد 75 طالبًا، ضعاف السمع وزارعي القوقعة ( 5 حلقات) بعدد 71 طالبًا، الصم ( 4 حلقات) بعدد 60 طالبًا، الإعاقة الحركية ( 4 حلقات) بعدد 57 طالبًا، الإعاقة البصرية ( 4 حلقات) بعدد 58 طالبًا.