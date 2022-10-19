"مدير تعليم المجمعة" يفتتح اللقاء السنوي بعنوان "التطوير المهني لمديري ومديرات المدارس"

وشارك المشرف التربوي للمسارات يوسف بن محمد الليفان بكلمة تَطرق خلالها للمسارات الثانوية؛ إذ أوضح أن نظام المسارات الثانوي يساعد في تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية في المملكة وفق رؤية 2030 من خلال إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ ليختار مسارًا يناسب ميوله وقدراته، ويمده بالمهارات والكفايات الحديثة، التي تساعده في الإعداد للحياة، وإكمال تعليمه بعد الثانوي، كما تمنحه فرصة المشاركة في سوق العمل.