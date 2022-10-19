"مدير تعليم المجمعة" يفتتح اللقاء السنوي بعنوان "التطوير المهني لمديري ومديرات المدارس"

افتتح مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، اللقاء السنوي تحت عنوان "التطوير المهني لمديري ومديرات المدارس" في قاعة طويق بالمجمعة.
وبدأ "الملحم" حديثه بالشكر للقيادة الحكيمة على ما توليه من عناية واهتمام للتعليم، وواصل شكره لمقام وزارة التعليم ممثلة في وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ونائب وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد؛ على الجهود العظيمة التي يبذلونها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعليم، بما يتواكب مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، ومتطلبات التنمية.
وأشاد "الملحم" بما تَحقق في تعليم المجمعة من إنجازات كبيرة ونجاحات مستمرة في منصة مدرستي، مقدمًا شكره لمديري ومديرات المدارس على هذا النجاح المتميز.
بعد ذلك تحدث مدير الإشراف التربوي عبدالرحمن بن عبدالله اليوسف عن مسارات المرحلة الثانوية؛ إذ تَحدث عن التعريف والخطط والتسكين، وبيّن أن من الأهداف رفع أدوات التعليم ورفع كفاءة التعلم وتوسيع فرص التعلم لدى الطلبة.
وشارك المشرف التربوي للمسارات يوسف بن محمد الليفان بكلمة تَطرق خلالها للمسارات الثانوية؛ إذ أوضح أن نظام المسارات الثانوي يساعد في تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية في المملكة وفق رؤية 2030 من خلال إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ ليختار مسارًا يناسب ميوله وقدراته، ويمده بالمهارات والكفايات الحديثة، التي تساعده في الإعداد للحياة، وإكمال تعليمه بعد الثانوي، كما تمنحه فرصة المشاركة في سوق العمل.
وتداخلت رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية جيهار العتيبي، عن مبادرة "حياتي في صحتي" التي دشنها مدير التعليم بمحافظة المجمعة أثناء اللقاء.
من جانبه كشف المساعد للشؤون الصحية المدرسية سعد الحقيل عن تنفيذ مسابقة بين المدارس في طرح مثل هذه المبادرات وفق معايير وآلية لطريقة تنفيذها، كما تحدث مشرف قسم التقويم والقبول أحمد الركبان عن تقويم الطالب واللوائح والأنظمة للمراحل الثلاث.
عقب ذلك تَحدث مدير إدارة شؤون المباني المهندس سامي الحربي، بشرح عن الاستفادة من عقود الصيانة والنظافة في المدارس، وكيفية التعامل مع الصيانة الدورية والبلاغات ومشاهد الإنجاز والاستخدام الأمثل للممتلكات وتحقيق الاستدامة لبيئة تعليمية مميزة من خلال العقود المتاحة.
وشارك مدير الشؤون الإدارية والمالية سعد الرشيدي، بالحديث عن الدليل الإجرائي عن الميزانية التشغيلية للمدارس، وآلية مستودع الرجيع، وآلية الطلبات من المستودعات عبر نظام "فارس"، والنماذج التي يتم التعامل بها في الميزانية التشغيلية.
ثم تحدث مدير إدارة الشؤون القانونية عبدالمحسن بن حسن عن الوعي القانوني وأثره في العمل.
وفي نهاية اللقاء المفتوح مع مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم والمساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة والمساعد للشؤون التعليمية نورة بن حمد الركبان؛ تمت الإجابة على ما طرح من استفسارات وتساؤلات خلال هذا اللقاء، التي قدّمها وأدارها أمين أمانة إدارة تعليم المجمعة سعد البريك.
واختتم مدير التعليم بمحافظة المجمعة اللقاءَ بالشكر الجزيل لمديري ومديرات المدارس وقيادات الإدارة، على حضورهم وللرعاة الرسميين (قاعة طويق- الوكيل السعودي- مدارس رواد الجامعة).