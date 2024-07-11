"تعليم جدة" يطلق ملتقى صناعة العقول الصيفي للطلبة الموهوبين

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة فعاليات الملتقى الإثرائي الصيفي (صناعة العقول 5)، والذي يستهدف تقديم أنماط الرعاية اللازمة لفئة الطلبة المصنفين كموهوبين وفق البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين،
و يُنفذ البرنامج في فترة الإجازة الصيفية (عن بعد)، على مدى ثلاثة أسابيع بداية من الأسبوع الجاري.
وأوضحت رئيسة قسم الموهوبين الدكتورة حنان آل كباس أن الملتقى الإثرائي الصيفي للموهوبين في عامه الخامس التحق به أكثر من 700 طالب وطالبة.
وأشارت إلى انه يشارك في تقديم البرنامج عدد من المدربين والمدربات المتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والتقنية.
وأضافت أن البرنامج يتضمن تقديم العديد من البرامج والنشاطات الإثرائية التي تُعنى بتنمية معارف ومهارات الموهوبين وتنمية قدراتهم العقلية والإبداعية، وبناء الخبرات العلمية والاجتماعية والمهارات التقنية لديهم، بالإضافة إلى بناء الشخصية الإيجابية والتواصل الفعال مع الآخرين، سعياً لتوفير النمو الشامل للطلاب والطالبات وإعدادهم لخدمة الوطن والارتقاء به.