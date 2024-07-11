"تعليم جدة" يطلق ملتقى صناعة العقول الصيفي للطلبة الموهوبين

وأضافت أن البرنامج يتضمن تقديم العديد من البرامج والنشاطات الإثرائية التي تُعنى بتنمية معارف ومهارات الموهوبين وتنمية قدراتهم العقلية والإبداعية، وبناء الخبرات العلمية والاجتماعية والمهارات التقنية لديهم، بالإضافة إلى بناء الشخصية الإيجابية والتواصل الفعال مع الآخرين، سعياً لتوفير النمو الشامل للطلاب والطالبات وإعدادهم لخدمة الوطن والارتقاء به.