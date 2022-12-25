أمير حائل يكرّم 39 فائزاً بجائزته "بصمة" في نسختها الخامسة.. تعرّف عليهم

وفي فرع الجائزة "تميز" فاز بها سبعة مسؤولين في المنطقة تمثلوا في عادل بن صالح آل الشيخ وکیل إمارة منطقة حائل، والدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل، واللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل، والمهندس سلطان بن حامد الزايدي أمين منطقة حائل، والدكتور فهد بن معيض الحسني مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، والدكتور فرحان بن فالح الشمري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، والمهندس مشعل بن سعود التميمي المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل.