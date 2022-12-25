أمير حائل يكرّم 39 فائزاً بجائزته "بصمة" في نسختها الخامسة.. تعرّف عليهم

كرّم أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في منتزه المغواة بحائل قبل قليل، حفل جائزة سموّه "بصمة" في نسختها الخامسة.
وحقق جائزة بصمة الرئيسة "بصمة" وزارة البلديات ممثلة في أمانة منطقة حائل عن مشروع تطوير وتوسعة طريق الملك عبدالعزيز وعن مشروع إنارة واجهة جبل أجا، وشركة المراعي عن مشروع الدواجن اللاحم، وجامعة حائل عن مشروع مجمع الكليات النظرية وكلية الصيدلة بالمدينة الجامعية.
وفي فرع "أداء" فازت وزارة التعليم ممثلة بجامعة حائل عن تحقيقها العديد من المراكز المتقدمة في عدد من المشاركات الدولية والمحلية وتنظيمها عدداً من الفعاليات والمؤتمرات.
وفي فرع الجائزة "تميز" فاز بها سبعة مسؤولين في المنطقة تمثلوا في عادل بن صالح آل الشيخ وکیل إمارة منطقة حائل، والدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل، واللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل، والمهندس سلطان بن حامد الزايدي أمين منطقة حائل، والدكتور فهد بن معيض الحسني مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، والدكتور فرحان بن فالح الشمري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، والمهندس مشعل بن سعود التميمي المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل.
وفاز في "تميز فضي" فؤاد بن فهد الغصاب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة حائل، وسليمان بن سعود العويصي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة منطقة حائل، والدكتور عبد العزيز بن رشيد العمرو وكيل جامعة حائل للتطوير والأعمال، والأستاذ الدكتور زيد بن مهلهل الشمري وكيل جامعة حائل للشؤون الاكاديمية، والدكتور خالد بن مبرك المطيري عميد عمادة شؤون الطلاب جامعة حائل، والدكتور هيثم بن محمد السيف عميد البحث العلمي جامعة حائل، والدكتور سرحان بن شامان العلياني وكيل كلية الهندسة للشؤون الأكاديمية جامعة حائل، والعقيد علي بن مريع القحطاني مساعد مدير شرطة منطقة حائل للأمن الوقائي، والدكتور جمال بن محيميد الرويضي أمين مجلس شباب المنطقة.
وفي فرع الجائزة "عطاء"، فاز رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم عن مساهماته الخيرية بمنطقة حائل، ورجل الأعمال عواد بن جزاع الرضيمان عن مشروع مرکز عواد الرضيمان لغسيل الكلى بمحافظة الحائط بمنطقة حائل، وخالد بن محمد الشايع عن تدريبه لفريق الصم بمنطقة حائل.
وحقق جائزة فرع "مبادرة " وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية عن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022م بحائل، ومؤسسة مسك عن برنامج صوت الشباب بمنطقة حائل 2022م، وهاني بن عبدالله الخليفي بالمشاركة مع نايف بن عبد الكريم الجميل عن جائزة ( تمرا ) للتميز المؤسسي لمنشآت رواد الأعمال بمنطقة حائل، ووزارة التعليم ممثلة بجامعة حائل عن المسابقة الوطنية للابتكار(عصف ) 2022م بمنطقة حائل، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مهرجانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) عن تنفيذ برنامج تمهير مع القطاع الحكومي بمنطقة حائل، ووزارة الصحة ممثلة بتجمع حائل الصحي عن المنصة المتكاملة لإدارة الصحة السكانية، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل عن مشروع الطريق النموذجي.
وفي "مبادرة فضي" حقق جائزتها شركة عجلان الطبية عن المنصة المتكاملة لإدارة الصحة السكانية.
وفي فرع الجائزة "إبداع" حقق الجائزة جمعية ثراء التعاونية الزراعية بالشيحية وذلك عن برامج ومشاريع الجمعية الزراعية ومشروع تربية الأسماك، وجمعية مرضى الكلى عن برامج ومشاريع الجمعية بمنطقة حائل 2022م، وعلي بن عبدالله السبيعي عن مشروع زراعة الرمان بمزرعة تل الرمان بمنطقة حائل، ومطعم وكافيه LOFT كمنشأة متميزة بمنطقة حائل ومناحل فهد القنون عن إجراء بحوث في العسل وتحقيق مراكز متقدمة، ومناحل فهد الغازي عن تحقيقها مراكز متقدمة.
وحصل على "إبداع فضي" مؤسسة شور لتنظيم الفعاليات لتنفيذها مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة.