جامعة "المؤسس" تكرم 400 متطوع في يوم التطوع السعودي والعالمي

وتفصيلاً، بدأ الاحتفاء بيوم التطوع السعودي والعالمي 2022م بجولة في المعرض المصاحب للحفل والذي شمل ركن المبادرات المتميزة الذي يستعرض المبادرات التي تقدمها الإدارة ومن أبرزها مبادرة التطوع بلغات العالم حيث تم ترجمة عدد من المفاهيم للعمل التطوعي لــ 10 لغات حيث يساهم ذلك في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلاب المنح الدراسية، ومبادرة إثراء بالفصول الدراسية وهي مبادرة تقوم على تثقيف الطالب الجامعي عن العمل التطوعي من خلال زيارتهم في الفصول الدراسية وتحفيزهم للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.