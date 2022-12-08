جامعة "المؤسس" تكرم 400 متطوع في يوم التطوع السعودي والعالمي

كرمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز أكثر من 400 متطوع، وذلك ضمن فعاليات احتفاء الجامعة بيوم التطوع السعودي والعالمي 2022م تحت شعار "وطن العطاء" والذي نظمته إدارة العمل التطوعي بالعمادة، اليوم الخميس 14 / 5 / 1444هـ بمسرح عمادة شؤون الطلاب .
وتفصيلاً، بدأ الاحتفاء بيوم التطوع السعودي والعالمي 2022م بجولة في المعرض المصاحب للحفل والذي شمل ركن المبادرات المتميزة الذي يستعرض المبادرات التي تقدمها الإدارة ومن أبرزها مبادرة التطوع بلغات العالم حيث تم ترجمة عدد من المفاهيم للعمل التطوعي لــ 10 لغات حيث يساهم ذلك في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلاب المنح الدراسية، ومبادرة إثراء بالفصول الدراسية وهي مبادرة تقوم على تثقيف الطالب الجامعي عن العمل التطوعي من خلال زيارتهم في الفصول الدراسية وتحفيزهم للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.
وكذلك مبادرة ملتقى أثر، وهو ملتقى يستعرض تجارب التطوع الاحترافي من خلال مشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في التطوع، وركن الفنون التشكيلية لاستعراض للعديد من لوحات الفن التشكيلي التي تعبر عن العمل التطوعي بالتعاون مع نادي الفن التشكيلي، وركن نادي التطوع تقديم نبذة للزوار عن مجالات العمل التطوعي التي قدمها النادي وتعريف بأبرز أنشطته والجوائز المحلية والعالمية التي حصل عليها.
بعد ذلك، بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وتابع الحضور عرضاً مرئياً لمنجزات إدارة العمل التطوعي بالعمادة لعام 2022 م وبلغ عدد البرامج المنفذة إلى 40 برنامجاً ووصل عدد المبادرات 33 مبادرة بمشاركة 5000 متطوع ووصلت الساعات التطوعية إلى 40.000 ساعة استفاد منها 20.000 مستفيد، فيما بلغ عدد الشراكات إلى 15 شراكة.
وبهذه المناسبة، أكد وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري على أهمية العمل التطوعي وتحفيز وتشجيع الطلاب على الانخراط فيه، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة العمل التطوعي ودورها في تكوين فرق تطوعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الجامعة وطالباتها، وتأهيل المتطوعين مهارياً، وتصميم المبادرات المجتمعية وتنفيذها بالشراكة مع عدد من القطاعات الداخلية والخارجية، معبراً عن شكره لجميع الطلاب المشاركين في المبادرات التطوعية.
وفي ختام الحفل كُرم وكيل العمادة للأنشطة والمهارات المتطوعين والذين شاركوا في مبادرات تطوعية داخل وخارج الجامعة وهي رصد رضا الحجاج في صالات مطار الملك عبدالعزيز والتي أقيمت خلال فترة الصيف عام 1443هــ، وتنظيم المصلين والمعتمرين في الحرم المكي الشريف والتي أقيمت في شهر رمضان المبارك عام 1443هــ، ومنسقي مبادرة التطوع التخصصي وبرنامج قادة الإحسان، ومنسقي مبادرة التطوع التخصصي، ومبادرة تمكين القيادات الطلابية في العمل التطوعي والتي أقيمت خلال الفصل الدراسي الأول 1444هـ.