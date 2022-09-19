عمود الريث.. مطالبات بإنهاء معاناة سكان "الحورة" مع الطريق المؤدي للقرية

اشتكى أهالي قرية الحورة بمركز عمود الريث شرق منطقة جازان، من غياب فرق الصيانة عن الطريق الترابي المؤدي إلى القرية حيث يعد الشريان الذي يربطهم بالطريق الرئيس بالمحافظة، إلا أنه أصبح كابوسًا منذُ سنوات وسط مطالبات بالتوسعة والمسح والسفلتة.
وقال المواطن جابر السلمي: الطريق أصبح مليئًا بالحجارة الكبيرة وعائقًا للتنقل في كثير من الأحيان، مبينًا أنه عند الحالات الطارئة والرغبة يكون عبوره صعبًا، وطالب المواطن مفرح السلمي بتوسعة الطريق وسفلتته وإضافة مصدات تحمي الطريق من السيول، لافتًا إلى أن الطريق أصبح عائقًا أمامهم وأدى إلى تضرر المركبات من الصخور والحفريات.
وأضاف مفرح أن الطريق في مواسم الأمطار خطر بسبب السيول ونبقى محتجزين حتى ينخفض مستوى الجريان ونقوم بفتح الطريق بأيدينا وعلى حسابنا الخاص في بعض الأحيان.