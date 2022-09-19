عمود الريث.. مطالبات بإنهاء معاناة سكان "الحورة" مع الطريق المؤدي للقرية

وقال المواطن جابر السلمي: الطريق أصبح مليئًا بالحجارة الكبيرة وعائقًا للتنقل في كثير من الأحيان، مبينًا أنه عند الحالات الطارئة والرغبة يكون عبوره صعبًا، وطالب المواطن مفرح السلمي بتوسعة الطريق وسفلتته وإضافة مصدات تحمي الطريق من السيول، لافتًا إلى أن الطريق أصبح عائقًا أمامهم وأدى إلى تضرر المركبات من الصخور والحفريات.