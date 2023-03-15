انطلاق فعاليات "أسبوع البيئة" في مكة المكرمة

انطلقت فعاليات أسبوع البيئة، اليوم الأربعاء، تحت شعار "بيئتك تعرفك"، في منطقة مكة المكرمة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع للحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الوعي البيئي؛ تعزيزًا للمحافظة على جودة البيئة في منطقة مكة المكرمة والارتقاء بالبيئة.
وأضاف: كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الطبيعية، الأمر الذي يسهم في إثراء ودعم البيئة في منطقة مكة المكرمة وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي السلوك البيئي الإيجابي.
وأوضح "الخليف"، أن أسبوع البيئة يحظى برعاية بالغة من الجهات ذات العلاقة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع وتحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
وأكد أنه لذلك يحرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة، مع الجهات ذات العلاقة على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، بتنفيذ الخطط البيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن إدارة البيئة بالفرع هذا العام، ستنوع محاور الاحتفال لمناقشة وتوعية أفراد المجتمع بالأمور الحيوية؛ لتغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل وإتاحة الفرص للتفاعل وإحداث إضافة في بيئتنا.
من جانبه، قال مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي: إن جميع الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية وترسيخ أهداف جودة الحياة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.