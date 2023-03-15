انطلاق فعاليات "أسبوع البيئة" في مكة المكرمة

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع للحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الوعي البيئي؛ تعزيزًا للمحافظة على جودة البيئة في منطقة مكة المكرمة والارتقاء بالبيئة.