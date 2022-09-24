أهالي مركز ثول يحتفلون باليوم الوطني الـ92

احتفى أهالي مركز ثول شمال محافظة جدة مساء اليوم باليوم الوطني الـ92 للمملكة خلال حفل حضره رئيس المركز مشعل بن عبيد المالكي، وذلك بالواجهة البحرية بثول.
واشتمل الحفل على فقرات منوعة، تضمَّنت عددًا من الكلمات التي عبَّر من خلالها كل من رئيس المركز مشعل المالكي والأهالي عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن كافة، التي يعيش فيها الجميع أمنًا ووحدة كلمة وولاء لقادة مسيرة هذا الوطن الكريم.
كما تضمَّن الاحتفال عروضًا فلكلورية شعبية، وأهازيج وأناشيد وطنية، ومسابقات ثقافية وطنية، إلى جانب تقديم عدد من البرامج الترفيهية بمشاركة الأهالي والحضور، التي رسمت البهجة والفرح على الجميع بهذه المناسبة الغالية.
وشاركت لجنة التنمية الاجتماعية بثول في فقرات الاحتفال باليوم الوطني الـ92 ضمن الشراكة المجتمعية مع المعهد الصناعي الثانوي بجدة، والكلية التقنية للبنات بجدة، بإقامة دورات في الكهرباء والإلكترونيات، وفي التصوير وأنواع الكاميرات؛ ليستفيد منها أفراد المجتمع.
وفي ختام الحفل تجوَّل رئيس المركز والحضور في جناح المعهد الصناعي الثانوي بجدة، وتعرفوا على التخصصات العلمية، وتجهيزات المعامل، ومباني المعهد وأقسامه، والفصول الدراسية والتدريبية.
كما شارك الأهالي والحضور في العرضة السعودية التي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.
حضر الاحتفال عمدة ثول رشاد بن عيد الجحدلي، ومدير شرطة ثول العقيد بندر بن مسفر القرشي، ومدير المعهد الصناعي الثانوي بجدة حسن بن علي البحيري، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثول حامد بن محمود الجحدلي.