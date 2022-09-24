أهالي مركز ثول يحتفلون باليوم الوطني الـ92

واشتمل الحفل على فقرات منوعة، تضمَّنت عددًا من الكلمات التي عبَّر من خلالها كل من رئيس المركز مشعل المالكي والأهالي عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن كافة، التي يعيش فيها الجميع أمنًا ووحدة كلمة وولاء لقادة مسيرة هذا الوطن الكريم.