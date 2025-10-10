بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. جامعة الإمام تواصل دعم الجهود الوطنية لتعزيز الوعي النفسي

ومن هذا المنطلق، تواصل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جهودها في تعزيز الصحة النفسية بين منسوبيها وطلبتها، بتوجيهات ومتابعة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، حيث أطلقت اللجنة المركزية لتعزيز الصحة النفسية، وأنشأت مركزًا للإرشاد والعلاج النفسي والاجتماعي، إلى جانب ما تقدمه الخدمات الطبية من برامج دعم نفسي واجتماعي متكاملة.