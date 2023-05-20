بالصور.. إقبال مميز على مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية بالطائف

تتواصل فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية بمحافظة الطائف، والتي تشهد إقبالاً كثيفاً من الأهالي والزوار من مختلف الجنسيات، فيما يقضون وقتًا طويلًا بالمهرجان الذي تتنوع فعالياته، يوثقون ما يشهدونه وينقلونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقام المهرجان الذي يرعاه الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف لمدة خمسة أيام في المنطقة المركزية خلف بوابة الحزم ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
ويهدف المهرجان إلى إبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة ودعم المزارعين والنحالين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية.
واشتمل المهرجان على أركان تعددت فيها أصناف المشمش، والتفاح القرشي، والتوت، والعسل، إلى جانب ما قدمته عدد من الأسر المنتجة، فيما صاحب فعاليات المهرجان عروض لفرقة فراشات المملكة، وفرق الموروث الشعبي، ولقاءات مع المزارعين للحديث عن قصص النجاح وتجربتهم في القطاع الزراعي، وكذلك مسابقات ثقافية متنوعة، وقافلة الإبل المحملة بالفواكه الموسمية للطائف والتي تجوب المنطقة المركزية طيلة أيام المهرجان.