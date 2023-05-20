بالصور.. إقبال مميز على مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية بالطائف

واشتمل المهرجان على أركان تعددت فيها أصناف المشمش، والتفاح القرشي، والتوت، والعسل، إلى جانب ما قدمته عدد من الأسر المنتجة، فيما صاحب فعاليات المهرجان عروض لفرقة فراشات المملكة، وفرق الموروث الشعبي، ولقاءات مع المزارعين للحديث عن قصص النجاح وتجربتهم في القطاع الزراعي، وكذلك مسابقات ثقافية متنوعة، وقافلة الإبل المحملة بالفواكه الموسمية للطائف والتي تجوب المنطقة المركزية طيلة أيام المهرجان.