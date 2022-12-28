توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية "لزم" وهيئة تطوير المناطق الجبلية

استقبل الأمير محمد ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة، بمكتبه في الإمارة اليوم، الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي، والأميرة سارة بنت سلطان بن ناصر بن عبد العزيز عضو مجلس إدارة الجمعية، ومدير "هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية" المهندس ظافر بن عايض الفهاد.