توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية "لزم" وهيئة تطوير المناطق الجبلية

استقبل الأمير محمد ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة، بمكتبه في الإمارة اليوم، الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي، والأميرة سارة بنت سلطان بن ناصر بن عبد العزيز عضو مجلس إدارة الجمعية، ومدير "هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية" المهندس ظافر بن عايض الفهاد.
وشهد أمير جازان خلال الاستقبال توقيع اتفاقية التعاون المبرمة بين جمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، الهادفة لتطوير نموذج العمل التطوعي، وتعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب والفتيات في المحافظات الجبلية بالمنطقة، ورسم الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتطوير منظومة العمل التطوعي.
وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الاتفاقية، وأثرها الإيجابي في تحقيق التطلعات الوطنية التنموية، ومستهدفات رؤية السعودية برفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.