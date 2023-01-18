"بيئة مكة" تُخرج 88 متدرباً ومتدربة من رواد الزراعة

رعى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، حفل تخريج 88 متدرباً ومتدربة من رواد الزراعة، بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية بمشروع "دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حِرفة الزراعة".
يهدف المشروع إلى تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحِرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة للمساهمة في التنمية الريفية.
وقال مدير إدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي: عقد في منطقة مكة المكرمة برنامج تدريبي نظري وعملي لإنتاج الخضار في البيوت المحمية والزراعة العمودية في محافظة جدة.
وأضاف "الصاعدي": استغرق ثلاثة أشهر شملت التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي تم اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي.
وأوضح أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.
ولفت "الصاعدي" إلى أن هذا المشروع يهدف إلى "توطين" حِرفة الزراعة، وتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية.
إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حِرفة الزراعة، مشيراً إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.
يذكر أن المشروع أخرج أيضاً 84 متدرباً ومتدربة في دفعة سابقة خلال العام الماضي بمنطقة مكة المكرمة.