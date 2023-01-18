"بيئة مكة" تُخرج 88 متدرباً ومتدربة من رواد الزراعة

وأوضح أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.