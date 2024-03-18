ليلة لا تُنسى .. "كبار السن" تصنع جوًا من الفرح لمنسوباتها في "بيت عيسى"

في بادرة إنسانية جميلة؛ نظمت جمعية "كبار السن" إفطارًا وعشاءً رمضانيًا لـ20 مسنّة جاوزت أعمارهن الستين عامًا، في بيت عيسى الريفي التاريخي بعرقة.
وشهد اللقاء حضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة جمعية "كبار السن" ندى البواردي، كما جرى تنظيم فعاليّات متنوعة بقيادة الجوهرة الفهيد وعضوات الجمعية ومتطوعات من سيدات المجتمع، وأكاديميات من بينهن الدكتورة أمل الجارالله، والدكتورة شيخة الخليوي.
وفي نهاية اللقاء وزعت الهدايا النقدية والعينية على المستفيدات بعد قضاء ليلة عائلية لا تُنسى، بحسب وصف كبيرات السن، اللاتي طالبن في الوقت ذاته بتكرار مثل هذه الاجتماعات لانعكاسها الإيجابي نفسيًا.
يُشار إلى أن جمعية كبار السن تهتم بالفئة العمرية من 60 سنة فما فوق رجالاً ونساءً، لتلبية احتياجاتهم النفسية والترفيهية والصحية والاجتماعية بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين جودة حياتهم وتمكينهم في المجتمع وخدمتهم في مختلف جوانب الحياة.
وتهدف الجمعية إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتمكينهم وخدمتهم وتقديرهم والاعتناء بهم، والتكامل والشراكة مع الجهات، والعمل على ترسيخ العمل المؤسسي، وتوعية المجتمع بطرق التعامل مع كبار السن من خلال الشركات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع وتوظيف الأيام العالمية والمناسبات، والتوسع في رفع جودة حياة كبار السن وذويهم داخل منطقة الرياض من الناحية الاجتماعية والترفيهية والصحية.