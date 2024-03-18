ليلة لا تُنسى .. "كبار السن" تصنع جوًا من الفرح لمنسوباتها في "بيت عيسى"

وتهدف الجمعية إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتمكينهم وخدمتهم وتقديرهم والاعتناء بهم، والتكامل والشراكة مع الجهات، والعمل على ترسيخ العمل المؤسسي، وتوعية المجتمع بطرق التعامل مع كبار السن من خلال الشركات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع وتوظيف الأيام العالمية والمناسبات، والتوسع في رفع جودة حياة كبار السن وذويهم داخل منطقة الرياض من الناحية الاجتماعية والترفيهية والصحية.