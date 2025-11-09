تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف التقني والمهني بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير ومعهد أطوار العالي للتدريب مبادرة التثقيف التقني والمهني وذلك من خلال دورة "الأمن السيبراني" والتي أقيمت على مسرح إمارة المنطقة يوم الخميس الموافق 6/ 11/ 2025م بحضور أكثر من 200 موظف وموظفة من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بناء مجتمع واعٍ تقنياً، وتمكين الكوادر الوطنية من التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة.
حيث تهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية في بيئات العمل, وتحقيق التحول الرقمي الآمن في الجهات الحكومية. وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور, حيث تناولت أفضل الممارسات في حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وأساليب الاستخدام الآمن للأجهزة والشبكات، والتعامل الواعي مع المنصات الرقمية.