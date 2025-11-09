تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف التقني والمهني بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير

حيث تهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية في بيئات العمل, وتحقيق التحول الرقمي الآمن في الجهات الحكومية. وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور, حيث تناولت أفضل الممارسات في حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وأساليب الاستخدام الآمن للأجهزة والشبكات، والتعامل الواعي مع المنصات الرقمية.