جدة .."آركو" تشارك في ورشة تعزيز العمل التطوعي بمنهج موحد

تشارك المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في ورشة عمل “تعزيز العمل التطوعي بمنهج موحد” نظمتها هيئة الهلال الأحمر السعودي في جدة بالتعاون مع ICRC و IFRC.
وناقشت الورشة برامج استقطاب ودمج المتطوعين الخاص بكل جمعية أو هيئة وطنية ومن ثم الخروج بدليل إجرائي شامل وموحد يضم العناصر الأساسية المتعلقة بمنهج دمج المتطوعين؛ وتطوير محتوى تدريبي يتماشى مع الأبعاد الدولية لمبدأ التطوع وتكريسه على مستوى الحركة الدولية.
وفي نهاية الورشة ــ التي شاركت فيها من المنظمة ليلى بشير السلمابي مشرفة قطاع الشرق الأوسط في المركز العربي للاستعداد للكوارث ــ سيتم تطوير دليل أو منهج موحد لبرامج استقطاب ودمج المتطوعين.
وتعد الورشة فرصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجمعيات والهيئات الوطنية بالمنطقة؛ مما يُسهم في الارتقاء بالقيمة المضافة لعمل المتطوع؛ وتوحيد المعرفة والمعايير المعتمدة داخل الحركة الدولية بالإقليم؛ وتكريس مبدأ التطوع كقيمة ثابتة مما يُسهم في استقطاب المزيد من المتطوعين؛ وضمان الالتزام واحترام المبادئ الأساسية والنظام الأساسي للحركة الدولية وشاراتها.
ويأتي عقد هذه الورشة في إطار الاهتمام بالتطوع الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الإنسانية؛ كونه أحد أهم القيم التي قامت عليها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي منذ أكثر من 150 عامًا؛ ويعد التطوع العمود الفقري لتعزيز الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات سواء على المستويين الوطني أو الدولي؛ حيث أثبتت التجارب الميدانية الدور المركزي للمتطوعين في تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المحتاجين وتخفيف معاناة المجتمعات المتضررة مما يحفظ كرامة الإنسان وحياته؛ مما جعل الجمعيات والهيئات الوطنية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل المتطوع وتمكينه بالمهارات العملية للقيام بواجباته اليومية ودمجه في الهيكل المجتمعي للجمعية والهيئة الوطنية؛ وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وروح المبادرة.