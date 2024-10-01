جدة .."آركو" تشارك في ورشة تعزيز العمل التطوعي بمنهج موحد

ويأتي عقد هذه الورشة في إطار الاهتمام بالتطوع الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الإنسانية؛ كونه أحد أهم القيم التي قامت عليها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي منذ أكثر من 150 عامًا؛ ويعد التطوع العمود الفقري لتعزيز الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات سواء على المستويين الوطني أو الدولي؛ حيث أثبتت التجارب الميدانية الدور المركزي للمتطوعين في تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المحتاجين وتخفيف معاناة المجتمعات المتضررة مما يحفظ كرامة الإنسان وحياته؛ مما جعل الجمعيات والهيئات الوطنية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل المتطوع وتمكينه بالمهارات العملية للقيام بواجباته اليومية ودمجه في الهيكل المجتمعي للجمعية والهيئة الوطنية؛ وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وروح المبادرة.