1420 مدرسة في مكة تحتفي بـ 35 ألف معلم ومعلمة.. في يومهم العالمي

احتفلت 1420 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة يدرس بها أكثر من 400 طالب وطالبة بـ 35 ألف معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية.
وأكدت الإدارة على المكاتب التعليمية والمدارس الأهلية والحكومية بجميع مراحلها (بنين وبنات) على تفعيل هذه المناسبة من خلال تنفيذ خطة الفعاليات والبرامج والإذاعة الصباحية التي من شأنها نشر دور المعلم في بناء الأجيال وبيان دوره الفعّال في العملية التعليمية وتعزيز دوره في المجتمع، وإبراز منجزات المعلمين ومبادراتهم التعليمية؛ وتثمين جهودهم المخلصة في مسيرة البناء والتقدم؛ وتقدير دورهم النابع من أهمية رسالتهم السامية، ومكانتهم في المجتمع، ودورهم في تنمية الوطن؛ ودورهم المحوري في منظومة التعليم، وإسهامهم في تطوير العمل التعليمي.
جاء ذلك إيماناً بمكانة المعلم وتعزيزاً للدور الريادي الذي يقوم به والرسالة السامية التي يحملها؛ لكونه أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية التي يعول عليها في بناء جيل واعد يسهم في النهوض بالوطن.