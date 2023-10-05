1420 مدرسة في مكة تحتفي بـ 35 ألف معلم ومعلمة.. في يومهم العالمي

وأكدت الإدارة على المكاتب التعليمية والمدارس الأهلية والحكومية بجميع مراحلها (بنين وبنات) على تفعيل هذه المناسبة من خلال تنفيذ خطة الفعاليات والبرامج والإذاعة الصباحية التي من شأنها نشر دور المعلم في بناء الأجيال وبيان دوره الفعّال في العملية التعليمية وتعزيز دوره في المجتمع، وإبراز منجزات المعلمين ومبادراتهم التعليمية؛ وتثمين جهودهم المخلصة في مسيرة البناء والتقدم؛ وتقدير دورهم النابع من أهمية رسالتهم السامية، ومكانتهم في المجتمع، ودورهم في تنمية الوطن؛ ودورهم المحوري في منظومة التعليم، وإسهامهم في تطوير العمل التعليمي.