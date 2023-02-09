"بيئة القنفذة" تنهي تخصيص وإصدار صكوك تملك 3 مجمعات دواجن

أنهى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، تخصيص وإصدار صكوك تملك لثلاثة مواقع؛ لتكون مواقع مجمعات للدواجن بمساحة (24.693.669) مترًا مربعًا، ضمن خطة الوزارة التوسعية لقطاع الدواجن وتشجيع الاستثمار في إنتاج وصناعة الدواجن.
ويستهدف هذا التخصيص رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، بالإضافة إلى زيادة الإسهام في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص، لأجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني.
وقد جرى تحديد هذه المواقع بمشاركة الجهات المعنية ورفعها مساحيًا، من قِبل مساحين من إدارة الأراضي والمساحة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
يُشار إلى أن هذه المجمعات تتميز ببعدها عن النطاق العمراني للمحافظة على البيئة، ولتطبيق أعلى أنظمة التحكم في معايير الأمن الحيوي والسلامة، حيث تقع في شرق وشمال محافظة القنفذة.