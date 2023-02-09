"بيئة القنفذة" تنهي تخصيص وإصدار صكوك تملك 3 مجمعات دواجن

يُشار إلى أن هذه المجمعات تتميز ببعدها عن النطاق العمراني للمحافظة على البيئة، ولتطبيق أعلى أنظمة التحكم في معايير الأمن الحيوي والسلامة، حيث تقع في شرق وشمال محافظة القنفذة.