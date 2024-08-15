برعاية أمانة الرياض .. "ديوانية آل حسين التاريخية" تقيم محاضرة عن تاريخ "بني حنيفة"

وفي التفاصيل، استضافت الديوانية الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر الدخيل لإلقاء المحاضرة، وأدار اللقاء الدكتور عبدالرحمن العتل. تناولت المحاضرة عدة محاور رئيسة، منها :