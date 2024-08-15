برعاية أمانة الرياض .. "ديوانية آل حسين التاريخية" تقيم محاضرة عن تاريخ "بني حنيفة"

نظمت ديوانية آل حسين التاريخية في مساء ثقافي تاريخي وطني مميز محاضرة بعنوان "بنو حنيفة: موطنهم وشعراؤهم وشاعراتهم"، برعاية أمانة منطقة الرياض، حيث شهد اللقاء حضور نخبة من المؤرخين والباحثين والمهتمين بالشأن التاريخي.
وفي التفاصيل، استضافت الديوانية الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر الدخيل لإلقاء المحاضرة، وأدار اللقاء الدكتور عبدالرحمن العتل. تناولت المحاضرة عدة محاور رئيسة، منها :
- "لمحة عن نسب بني حنيفة" حيث تم استعراض أصولهم ونسبهم العريق.
- "هجرة بني حنيفة من الحجاز إلى نجد": تم مناقشة ظروف وتفاصيل هجرتهم واستقرارهم في المنطقة.
- "استيطانهم في حضور طسم وتسميتها حجر اليمامة": تم التطرق إلى تاريخ استيطانهم في هذه المنطقة وتسميتها.
- "امتداد مساكنهم واتساعها حول حجر": تناولت المحاضرة انتشار واستقرار بني حنيفة في مناطق واسعة حول حجر.
- "من حجر اليمامة إلى الرياض": تم استعراض تطور هذه المنطقة حتى أصبحت الرياض حاضرة نجد.
- "شعراء بني حنيفة منذ العصر الجاهلي": تم استعراض الشعراء والشاعرات الذين برزوا في تاريخ بني حنيفة منذ العصر الجاهلي.
وكان اللقاء فرصة لإثراء الحاضرين بمعرفة تاريخية عميقة حول بني حنيفة ودورهم في تشكيل هوية نجد الثقافية.