لرفع مستوى الوعي.. تعليم المزاحمية وضرما ينفذ دورة تدريبية للموجهين الطلابيين

نفذ مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء التابع لتعليم منطقة الرياض دورة تدريبية للموجهين الطلابيين لمدارس المكتب في محافظتي المزاحمية وضرماء بعنوان "الوقاية النفسية الأولية في البيئة المدرسية" لمدة يومين.
حضر الدورة مديرة مكتب النعليم بالمزاحمية وضرما ريم دخيل الله العروي، ونفذها مشرف التوجيه الطلابي بقسم التوجيه الطلابي التابعة لقسم أداء إدارة التعليم بالمكتب.
وتهدف هذه الحقيبة التدريبية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتدربين الموجهين الطلابين بالمشكلات والاضطرابات النفسية الشائعة في البيئة المدرسية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل معها.
وتشمل الحقيبة تعريف الصحة النفسية والوقاية النفسية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى استعراض أهم الاضطرابات النفسية التي قد يتعرض لها الطلاب، مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة وإدمان الألعاب الإلكترونية.
وتركز الحقيبة على تدريب المتدربين على بعض الفنيات المعرفية السلوكية التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الاضطرابات، بالإضافة إلى أهم المهارات التي يجب على المعلم اكتسابها للتعامل الإيجابي مع الطلبة.
وفي نهاية الدورة التدريبية كرمت مديرة المكتب مدير مدرسة حضار الابتدائية لاستضافتها الدورة التدريبية، كما تم تكريم الموجهين الطلابين على جهودهم المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول.