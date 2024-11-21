لرفع مستوى الوعي.. تعليم المزاحمية وضرما ينفذ دورة تدريبية للموجهين الطلابيين

وتركز الحقيبة على تدريب المتدربين على بعض الفنيات المعرفية السلوكية التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الاضطرابات، بالإضافة إلى أهم المهارات التي يجب على المعلم اكتسابها للتعامل الإيجابي مع الطلبة.