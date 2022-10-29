"سعود بن فرحان": نحتفل بالبيعة الثامنة وعواصم العالم تصغي طويلاَ للرياض منبع الحكمة

وأردف: ونحن إذ نتحدث عن دور الملك سلمان وولي عهده الأمين، حري بنا أن نسترجع التاريخ، فمنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، كانت المملكة تعرف جيداً كيف تدير الأزمات وتخرج معافاة من كل ضيق عارض، وبفضل الله ونتيجة لجهود خادم الحرمين الشريفين استطاعت المملكة خلال السنوات الماضية أن تحقق إنجازات اقتصادية ضخمة من خلال تنفيذ برنامج رؤيتها النيرة 2030م، وذلك لإحداث أكبر نقلة نوعية للمملكة حيث انطلقت برامج الرؤية في العام 2016م وهي تمضي بنجاح باهر في جميع المجالات المخططة لها، والتي من أبرزها مدينة "نيوم" و"القدية" والمشاريع العملاقة الأخرى، والدعم الكبير لجميع فئات المجتمع.