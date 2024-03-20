السبت القادم.. منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية ينطلق في جامعة الفيصل

ويأتي تنظيم هذا المنتدى احتفاءً وتزامنًا مع يوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية 2024، حيث صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون يوم 23 مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويجسد هذا القرار السامي بوضوح اهتمام قيادتنا بالتنمية المستدامة، باعتبارها أحد مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية الطموحة 2030، وتأكيد دعمها المستمر واللامحدود للقطاع الخاص من خلال ما يقدمه من برامج ومبادرات لازدهار المجتمع واستدامة موارده للأجيال القادمة.