السبت القادم.. منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية ينطلق في جامعة الفيصل
تنظم جامعة الفيصل بالتعاون مع جمعية المسؤولية المجتمعية (منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية 2024) مساء السبت القادم 13 رمضان 1445 الموافق 23 مارس 2024 من الساعة 10 إلى 1 ليلًا في مسرح جامعة الفيصل بالرياض.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى احتفاءً وتزامنًا مع يوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية 2024، حيث صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون يوم 23 مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويجسد هذا القرار السامي بوضوح اهتمام قيادتنا بالتنمية المستدامة، باعتبارها أحد مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية الطموحة 2030، وتأكيد دعمها المستمر واللامحدود للقطاع الخاص من خلال ما يقدمه من برامج ومبادرات لازدهار المجتمع واستدامة موارده للأجيال القادمة.
وتسعى جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية ورفع الوعي بها، من خلال منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية؛ لتسليط الضوء على الجهود التي يقدمها القطاع الخاص والعام والأفراد للإسهام الفاعل في مختلف مجالات التعاون، وتأكيد دور الجامعة والجمعية في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات والبرامج الداعمة في هذا المجال.
ويتمثل الهدف العام للمنتدى في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين الشركات، وتشجيع المشاركة في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة واستعراض أفضل الممارسات من مختلف القطاعات في المسؤولية الاجتماعية.
وتدور رؤية المنتدى حول بناء مجتمع حيوي ومزدهر مالكًا لروح المسؤولية وراسخًا بتقديم العمل المتقن الذي يراعي متطلبات التنمية المستدامة.
وتستهدف رسالته التمكين لأفضل الممارسات التي تترك بصمة أثر ملهم في المجتمع، بينما تركز أهداف المنتدى على تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين القطاعات وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع العام والخاص، ويستهدف المنتدى القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي والمجتمع.
ويشتمل المنتدى على جلستين؛ الجلسة الأولى: من 10 إلى 11 بعنوان: بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتشتمل على المحاور التالية: دور المسؤولية الاجتماعية لتحقيق وطن طموح برؤية 2030، والبرامج التعليمية ومحتواها في المسؤولية الاجتماعية وجهود المؤسسات لتمكين المسؤولية الاجتماعية، وكذلك رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية.
أما الجلسة الثانية: من 11 إلى 12 فستكون بعنوان: دور القطاعات العامة والخاصة في دعم التنمية المستدامة للمجتمع، ومحاورها دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية وبناء شراكات قوية بين القطاع العام والخاص؛ من أجل تحقيق التقدم والازدهار للمجتمع، وكذلك أفضل الممارسات في المسؤولية الاجتماعية، وتبادل الخبرات عن المسؤولية الاجتماعية؛ لبناء علاقات قوية وتحقيق مجتمع حيوي ومواصفة المسؤولية الاجتماعية مع دليل الشركات، ويدير الجلستين د.تركي بن فهد العيار أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود.
أما الفعاليات المصاحبة للمنتدى فتتضمن إطلاق حملة الفيصل للتوعية بالمسؤولية الاجتماعية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية وتصحيح المفاهيم وإبراز جهود القطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال، واستعراض أبرز النماذج والتجارب الناجحة، وتوقيع اتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية؛ لتعزيز التعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتكريم الجهات المشاركة والرعاة والمنظمين والإعلاميين سواء في منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية وحملة الفيصل للتوعية بالمسؤولية.