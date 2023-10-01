محافظ قلوة يزور هيئة الأمر بالمعروف ويُفعِّل معرض "ولاء"

واستمع الشهري لشرح مفصل من رئيس الهيئة، الشيخ إبراهيم بن خضر الغامدي، عن جهود الهيئة الميدانية والتوعوية، ومحتويات المعرض وأهدافه، الذي يشمل مسائل مهمة، تتعلق بالأمن الفكري وتعزيزه ومهدداته من خلال الشاشات واللوحات.