محافظ قلوة يزور هيئة الأمر بالمعروف ويُفعِّل معرض "ولاء"

قام علي بن أحمد الشهري، محافظ محافظة قلوة بمنطقة الباحة، بزيارة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، يرافقه عدد من مديري الجهات الحكومية.
واطلع الشهري على سير العمل الميداني والتوعوي في الهيئة، كما فعَّل معرض "ولاء" الذي يُعنى بالتوعية في جانب الأمن الفكري.
واستمع الشهري لشرح مفصل من رئيس الهيئة، الشيخ إبراهيم بن خضر الغامدي، عن جهود الهيئة الميدانية والتوعوية، ومحتويات المعرض وأهدافه، الذي يشمل مسائل مهمة، تتعلق بالأمن الفكري وتعزيزه ومهدداته من خلال الشاشات واللوحات.
يأتي ذلك تنفيذًا للخطط التوعوية والوقائية للرئاسة العامة، بمتابعة المدير العام للفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.