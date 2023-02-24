متحف للتراث الشعبي بالطائف يشهد إقبالاً بمناسبة يوم التأسيس

وأوضح مدير ومالك المتحف عبدالمحسن الحارثي أن المتحف يستقبل الزوار بمحافظة الطائف في المناسبة الوطنية والرسمية بالمجان؛ لما يشهده المتحف من قِطع قديمة وأثرية، يُقبل عليها الكثير من الزوار لمشاهدتها، والتعرف على ما تُمثِّله من مراحل ثقافية وعلمية وفنية في حقبة زمنية ماضية.