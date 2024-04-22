برئاسة "العتيبي".. لجنة السلامة المرورية بالزلفي تبحث مقترحات لبعض التقاطعات والميادين

واستعرض المجتمعون عدداً من المقترحات التي تقدّم بها عددٌ من المواطنين لدراسة بعض التقاطعات والميادين بالمحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وشملت المناقشات جملة من الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وصدر على أثرها عددٌ من التوصيات اللازمة.