برئاسة "العتيبي".. لجنة السلامة المرورية بالزلفي تبحث مقترحات لبعض التقاطعات والميادين

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية السادس لهذا العام، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
تفصيلاً، أكّد "العتيبي"؛ خلال كلمته بافتتاح الاجتماع، أهمية القيام بجولات ميدانية للمدارس والكليات لتوعية الطالبات والطلاب بأنظمة السلامة المرورية.
واستعرض المجتمعون عدداً من المقترحات التي تقدّم بها عددٌ من المواطنين لدراسة بعض التقاطعات والميادين بالمحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وشملت المناقشات جملة من الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وصدر على أثرها عددٌ من التوصيات اللازمة.