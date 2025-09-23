"العلاج الآمن" بجدة تحتفل باليوم الوطني الـ95 بشعار "عزنا بطبعنا"

في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، احتفلت جمعية "العلاج الآمن" اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، باليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك تحت شعار "عزنا بطبعنا"، بمدينة جدة، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من أبناء المجتمع.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال محمد الناشري، في كلمته خلال الفعالية، أن اليوم الوطني يمثل محطة مضيئة في تاريخ المملكة، وفرصة لاستحضار بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – الذي وحّد هذا الكيان على أسس راسخة من العدل والتلاحم والإيمان.
وأضاف أن المسيرة التنموية التي انطلقت قبل 95 عامًا تتواصل اليوم بخطى طموحة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – نحو آفاق مستقبلية تواكب التطلعات وتعزز مكانة المملكة كقوة رائدة في مختلف المجالات.
واختتم الناشري تصريحه بالدعاء أن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الوطنية والإنسانية، من خلال مشاريعها الصحية والتوعوية التي تُترجم قيم الولاء والعطاء إلى إنجازات ملموسة تخدم الفرد والمجتمع.
من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للجمعية منى بنقش أن شعار "عزنا بطبعنا" يُجسّد الهوية الوطنية العميقة التي يحملها أبناء هذا الوطن، مشيرة إلى أن الاحتفاء باليوم الوطني هو مناسبة لاستعراض منجزات الماضي واستشراف تطلعات الحاضر وآمال المستقبل.
وبيّنت أن جمعية "العلاج الآمن" تؤدي دورها كمؤسسة مجتمعية فاعلة، عبر تعزيز الوعي الصحي، وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية.
واختتمت "بنقش" تصريحها بالتأكيد على أن جناح الجمعية في "الصيرفي مول" لهذا العام شهد فعاليات متنوعة، جسدت أن حب الوطن لا يكون بالكلمات فحسب، بل في العمل والبذل والعطاء الحقيقي.