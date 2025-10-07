"بيئة القنفذة" تنظّم مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين وتعزيز الوعي البيئي

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مبادرة بيئية وتوعوية شاملة في مرفأ الصيادين، شارك فيها 25 متطوعًا وعدد من الصيادين والعاملين في المرفأ، ضمن جهود المكتب للحفاظ على نظافة السواحل وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي.