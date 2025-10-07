"بيئة القنفذة" تنظّم مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين وتعزيز الوعي البيئي

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مبادرة بيئية وتوعوية شاملة في مرفأ الصيادين، شارك فيها 25 متطوعًا وعدد من الصيادين والعاملين في المرفأ، ضمن جهود المكتب للحفاظ على نظافة السواحل وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي.
وتهدف المبادرة إلى غرس ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية، وتقليل الملوثات الناتجة عن المخلفات البلاستيكية ومخلفات الصيد، إلى جانب تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الصيادين والزوار تجاه نظافة المرافئ واستدامة الموارد البحرية.
وشملت الفعالية حملة تنظيف شاملة لمحيط المرفأ، إلى جانب تقديم برامج توعوية وإرشادية للصيادين حول الممارسات السليمة في جمع النفايات والتخلص منها بطرق آمنة تحافظ على البيئة البحرية.
وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، حسن بن إبراهيم المعيدي، أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الوعي البيئي والمحافظة على الثروات الطبيعية والبحرية، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والتنمية الريفية، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.
وأشار المعيدي إلى أن مشاركة المتطوعين والصيادين تعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة البحرية، وتعزز مفهوم الشراكة المجتمعية في الحفاظ على مقدرات الوطن للأجيال القادمة.